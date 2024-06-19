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Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/svo-1953857929.html
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО
Глава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО. "Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - подчеркнул Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
украина
кндр (северная корея)
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в мире, россия, украина, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО

Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность России в проведении СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО.
"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - подчеркнул Ким Чен Ын.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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