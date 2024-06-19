https://ria.ru/20240619/svo-1953857929.html
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО
Глава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
2024-06-19T08:15
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кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО. "Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - подчеркнул Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО
Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность России в проведении СВО