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"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, заявил британский... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:03
2024-06-19T03:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
найджел фарадж
великобритания
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж на встрече с избирателями, его слова передает Daily Mail."Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно", — сказал он.Рано или поздно состоятся переговоры между двумя государствами с глазу на глаз, уверен политик. Он не исключил, что это может произойти в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Украине в таком случае придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий, признал лидер партии."Мы могли бы и дальше переводить им деньги, но я думаю, что обе стороны должны понимать, что в какой-то момент все конфликты заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой, и похоже, что этот может продолжаться долгие, долгие годы – и с ужасающей ценой жизней", — резюмировал Фарадж.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, найджел фарадж, великобритания, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Найджел Фарадж, Великобритания, Запад
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

Британский политик Фарадж: СВО будет продолжаться, пока Запад финансирует Киев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж на встрече с избирателями, его слова передает Daily Mail.
"Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно", — сказал он.
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Рано или поздно состоятся переговоры между двумя государствами с глазу на глаз, уверен политик. Он не исключил, что это может произойти в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Украине в таком случае придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий, признал лидер партии.
"Мы могли бы и дальше переводить им деньги, но я думаю, что обе стороны должны понимать, что в какой-то момент все конфликты заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой, и похоже, что этот может продолжаться долгие, долгие годы – и с ужасающей ценой жизней", — резюмировал Фарадж.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНайджел ФараджВеликобританияЗапад
 
 
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