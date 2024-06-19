https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024

"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, заявил британский... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:03

2024-06-19T03:03

2024-06-19T03:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж на встрече с избирателями, его слова передает Daily Mail."Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно", — сказал он.Рано или поздно состоятся переговоры между двумя государствами с глазу на глаз, уверен политик. Он не исключил, что это может произойти в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Украине в таком случае придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий, признал лидер партии."Мы могли бы и дальше переводить им деньги, но я думаю, что обе стороны должны понимать, что в какой-то момент все конфликты заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой, и похоже, что этот может продолжаться долгие, долгие годы – и с ужасающей ценой жизней", — резюмировал Фарадж.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240619/kiev-1953834852.html

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