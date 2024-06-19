У берегов Йемена затонуло торговое судно
UKMTO: загоревшееся у берегов Йемена торговое судно затонуло в Красном море
© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Торговое судно, загоревшееся после атаки у берегов Йемена 12 июня, по-видимому, затонуло в Красном море, в воде были обнаружены обломки и следы топлива, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X.
На прошлой неделе, 12 июня, британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об атаке по торговому судну вблизи йеменского порта Ходейда.
Согласно управлению UKMTO, на торговом судне, находившемся в 66 морских милях (106 километрах) к юго-западу от йеменского порта Ходейда начался пожар после попадания в него двух снарядов. Позже сообщалось о попадании третьего снаряда, однако огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. По данным ведомства, 15 июня с судна эвакуировался экипаж.
"По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло", — говорится в сообщении британских ВМС.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.