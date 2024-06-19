Заболевшие ботулизмом могут обратиться в Роспотребнадзор
Заболевшие ботулизмом могут обратиться в Роспотребнадзор для защиты прав в суде
© Depositphotos.com / VitalikRadkoЮрист с иском
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Юрист с иском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заболевшие ботулизмом могут обратиться в московское управление Роспотребнадзора с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, сообщается на сайте ведомства.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком информирует покупателей о праве обратиться в управление с заявлением о судебной защите их прав как потребителей", - говорится в тексте.
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Уточняется, что согласно федеральному закону орган государственного надзора вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей.
"Для предъявления управлением искового заявления в суд пострадавший покупатель может обратиться в управление через сайт или почтой России с соответствующим заявлением в произвольной форме", - пояснили в управлении.
К заявлению нужно приложить копии паспорта, документов подтверждающих заключение договора на покупку и оплату салата. Также необходимы копии медицинских документов, подтверждающих заболевание ботулизмом и расходы, связанные с ним, рассказали в московском Роспотребнадзоре.
Ранее СК Сообщил, что задержаны три человека: генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин и поваром компании-производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".