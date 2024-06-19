https://ria.ru/20240619/sud-1954063534.html

Заболевшие ботулизмом могут обратиться в Роспотребнадзор

Заболевшие ботулизмом могут обратиться в Роспотребнадзор - РИА Новости, 19.06.2024

Заболевшие ботулизмом могут обратиться в Роспотребнадзор

Заболевшие ботулизмом могут обратиться в московское управление Роспотребнадзора с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:00

2024-06-19T18:00

2024-06-19T18:00

происшествия

москва

нижегородская область

россия

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155597/39/1555973977_0:98:3068:1825_1920x0_80_0_0_320a3417ab1ce659301437b7daab23b1.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заболевшие ботулизмом могут обратиться в московское управление Роспотребнадзора с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, сообщается на сайте ведомства. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком информирует покупателей о праве обратиться в управление с заявлением о судебной защите их прав как потребителей", - говорится в тексте. Уточняется, что согласно федеральному закону орган государственного надзора вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей. "Для предъявления управлением искового заявления в суд пострадавший покупатель может обратиться в управление через сайт или почтой России с соответствующим заявлением в произвольной форме", - пояснили в управлении. К заявлению нужно приложить копии паспорта, документов подтверждающих заключение договора на покупку и оплату салата. Также необходимы копии медицинских документов, подтверждающих заболевание ботулизмом и расходы, связанные с ним, рассказали в московском Роспотребнадзоре. Ранее СК Сообщил, что задержаны три человека: генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин и поваром компании-производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов. По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240619/otravleniya-1954026723.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953616872.html

https://ria.ru/20240619/arest-1954057914.html

москва

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, нижегородская область, россия, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки