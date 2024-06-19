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В Брянской области будут судить членов ОПГ за убийство и кражу - РИА Новости, 19.06.2024
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16:03 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sud-1954020078.html
В Брянской области будут судить членов ОПГ за убийство и кражу
В Брянской области будут судить членов ОПГ за убийство и кражу - РИА Новости, 19.06.2024
В Брянской области будут судить членов ОПГ за убийство и кражу
Шестерых участников вооруженной преступной группы из Брянской области, в том числе несовершеннолетних, будут судить за убийство, бандитизм, приобретение оружия... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:03
2024-06-19T16:03
происшествия
россия
брянская область
володарский район
брянский областной суд
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шестерых участников вооруженной преступной группы из Брянской области, в том числе несовершеннолетних, будут судить за убийство, бандитизм, приобретение оружия и кражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В марте 2015 года житель Володарского района города Брянска 1976 года рождения с целью нападения на граждан создал вооруженную организованную преступную группу (банду), в которую вовлек в том числе двоих несовершеннолетних... Одним из преступлений, совершенных членами ОПГ, стало убийство в 2023 году на территории Навлинского района мужчины... Потерпевший был обезглавлен, кисти рук отрублены, тело с привязанным камнем сброшено в реку Навля", – говорится в сообщении. Отмечается, что в банде состояли 6 местных жителей в возрасте от 15 до 56 лет, они приобрели холодное и огнестрельное оружие для реализации преступлений и действовали в Брянской области до их задержания в октябре 2023 года. "В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание, руководство бандой, участие в ней), пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженное с бандитизмом), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, совершенное организованной группой)", – уточнили в надзорном ведомстве. Также, по данным прокуратуры, обвиняемым вменяют ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и пп. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Кроме того, фигуранты совершали запугивание и угрозы убийством, а также похищение транспорта и находящегося в нем имущества. Уголовное дело направлено в Брянский областной суд, добавили в надзорном органе.
https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html
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россия
брянская область
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происшествия, россия, брянская область, володарский район, брянский областной суд
Происшествия, Россия, Брянская область, Володарский район, Брянский областной суд
В Брянской области будут судить членов ОПГ за убийство и кражу

В Брянской области будут судить 6 членов ОПГ за убийство и приобретение оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шестерых участников вооруженной преступной группы из Брянской области, в том числе несовершеннолетних, будут судить за убийство, бандитизм, приобретение оружия и кражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В марте 2015 года житель Володарского района города Брянска 1976 года рождения с целью нападения на граждан создал вооруженную организованную преступную группу (банду), в которую вовлек в том числе двоих несовершеннолетних... Одним из преступлений, совершенных членами ОПГ, стало убийство в 2023 году на территории Навлинского района мужчины... Потерпевший был обезглавлен, кисти рук отрублены, тело с привязанным камнем сброшено в реку Навля", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в банде состояли 6 местных жителей в возрасте от 15 до 56 лет, они приобрели холодное и огнестрельное оружие для реализации преступлений и действовали в Брянской области до их задержания в октябре 2023 года.
"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание, руководство бандой, участие в ней), пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженное с бандитизмом), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, совершенное организованной группой)", – уточнили в надзорном ведомстве.
Также, по данным прокуратуры, обвиняемым вменяют ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и пп. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Кроме того, фигуранты совершали запугивание и угрозы убийством, а также похищение транспорта и находящегося в нем имущества.
Уголовное дело направлено в Брянский областной суд, добавили в надзорном органе.
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