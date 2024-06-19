https://ria.ru/20240619/sud-1953945544.html

Суд в Воронеже заключил под домашний арест фигуранта дела о взятке в ВГУ

Суд в Воронеже заключил под домашний арест фигуранта дела о взятке в ВГУ - РИА Новости, 19.06.2024

Суд в Воронеже заключил под домашний арест фигуранта дела о взятке в ВГУ

Суд Воронежа заключил под домашний арест заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского, который был задержан по делу о даче... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

происшествия

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воронеж

воронежский государственный университет

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Суд Воронежа заключил под домашний арест заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского, который был задержан по делу о даче взятки вместе с ректором Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрием Ендовицким, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как ранее сообщил представитель Ленинского районного суда Воронежа, к ним от следствия поступило два ходатайства о заключении под стражу Ендовицкого и Трещевского. Оба они были задержаны и находились в изоляторе. В отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно, пояснил Риа Новости представитель суда. "Суд постановил... избрать Трещевскому меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - по 14 августа 2024 года", - сказала судья. ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более одной тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20231125/arest-1911838853.html

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происшествия, россия, воронеж, воронежский государственный университет