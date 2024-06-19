https://ria.ru/20240619/stroitelstvo-1953955308.html

Руденя проверил строительство пускового комплекса Северного обхода Твери

Руденя проверил строительство пускового комплекса Северного обхода Твери - РИА Новости, 19.06.2024

Руденя проверил строительство пускового комплекса Северного обхода Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко проинспектировали ход строительства Северного обхода Твери на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:32

2024-06-19T13:32

2024-06-19T13:32

тверская область

тверь

санкт-петербург

ярославль

игорь руденя

вячеслав петушенко

трасса м-11 (нева)

тверская область

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко проинспектировали ход строительства Северного обхода Твери на скоростной трассе М-11 "Нева", в том числе наиболее крупного и сложного объекта этого участка – моста через Волгу, сообщает пресс-служба регионального правительства. Реализация этого проекта идет с опережением графика и находится в заключительной стадии. "Сегодня работы ведутся очень высокими темпами, используются самые современные технологии при строительстве дороги и моста через Волгу. Если говорить о значении этой трассы, то это будет ключевая дорога, которая формирует совершенно новый транспортный коридор, новую транспортную доступность для северо-востока всей Тверской области. Это возможность для движения грузов, пассажиров, туристов, местных жителей. Все это новый этап развития региона", - цитирует пресс-служба Руденю. Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 97%. "По большому счету осталось немного сделать, ресурсы все есть, подрядчик работает в круглосуточном режиме. Количество развязок, которые мы сегодня делаем в Тверской области, помогут развиваться Твери и региону. Дорога прирастает новыми туристическими центрами, производствами, рабочими местами", – сказал Петушенко, его слова приводит пресс-служба. Общая протяженность Северного обхода Твери составляет 62,4 километра. В декабре прошлого года досрочно, на 10 месяцев раньше намеченного, было открыто движение по первому пусковому комплексу – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность отрезка составила 33,8 километра. Новый участок дороги обеспечил возможность съезда с трассы М-11 "Нева" на дорогу Р-132 "Золотое кольцо". Автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, могут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь, а местные жители заехать на улично-дорожную сеть города Твери с севера. Сейчас ведется строительство второго пускового комплекса общей протяженностью 28,6 километра, включая мост через реку Волгу. Мостовики возвели 10 опор, собрали металлическую конструкцию пролета общей массой 6,2 тысячи тонн и выполнили все пять этапов надвижки пролетного строения. Закончены работы по устройству сопряжения моста с насыпью подходов. Ведутся финальные работы по укладке асфальтобетона на проезжей части сооружения. Его длина составляет 738 метров, а ширина – чуть более 24 метра. Мост на всем протяжении будет защищен от ветровой нагрузки аэродинамическими дефлекторами. Уникальность объекта состоит в том, что пролет судового хода мостового сооружения в длину составляет свыше 110 метров, что позволит обеспечить движение судов. Всего на втором этапе Северного обхода Твери строители возведут 11 искусственных сооружений. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. В них задействовано более 1300 человек и свыше 980 единиц техники. Новый дорожный объект строится силами госкомпании "Автодор".

https://ria.ru/20240417/tver-1940590344.html

https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html

https://ria.ru/20231221/most-1917280441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, санкт-петербург, ярославль, игорь руденя, вячеслав петушенко, трасса м-11 (нева), тверская область