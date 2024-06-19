Коломенский стадион "Авангард" планируют открыть после ремонта в сентябре
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиКоломенский стадион "Авангард" планируют открыть после ремонта в сентябре
Коломенский стадион "Авангард" планируют открыть после ремонта в сентябре
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ремонт главного стадиона подмосковной Коломны "Авангард" планируют завершить к 1 августа, а открыть для посещения в сентябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сделаем здесь футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, чтобы наши футболисты могли тренироваться круглый год. Откроем легкоатлетический манеж с тренажерами и беговой зоной, обустроим две волейбольных площадки, секторы для толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для бега с препятствиями. Новые трибуны, комфортные раздевалки, современная система освещения, зона ожидания с кафе и Wi-Fi - продумаем все мелочи", - добавил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что количество посещений "Авангарда" ежегодно доходит до 210 тысяч. Здесь проходят занятия по физкультуре для ребят из трех соседних школ, базируется ФК "Коломна", жители приходят позаниматься спортом и поболеть за любимые команды.
"Закончить планируем к 1 августа этого года, а в сентябре откроем для посещения", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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