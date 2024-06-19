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Вашингтон добивается разрыва диалога Стамбула и Москвы, заявили в Турции - РИА Новости, 19.06.2024
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10:20 19.06.2024 (обновлено: 10:54 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ssha-1953881980.html
Вашингтон добивается разрыва диалога Стамбула и Москвы, заявили в Турции
Вашингтон добивается разрыва диалога Стамбула и Москвы, заявили в Турции - РИА Новости, 19.06.2024
Вашингтон добивается разрыва диалога Стамбула и Москвы, заявили в Турции
США добиваются полного разрыва отношений Турции и России, проводимая Анкарой политика баланса больше не устойчива, заявил РИА Новости зампред турецкой партии... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:20
2024-06-19T10:54
в мире
россия
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сша
ибрагим калын
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. США добиваются полного разрыва отношений Турции и России, проводимая Анкарой политика баланса больше не устойчива, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям Запада беспокоит США, тем временем исключение России из межбанковской системы Swift создаёт серьёзную нагрузку на турецкие компании, сообщила ранее газета Posta. По словам Топкурулу, развитие отношений между Турцией и Россией имеет стратегическое значение для обеих стран и всего мира. Он добавил, что для изоляции и ослабления Москвы США оказывают давление на все страны, которые поддерживают отношения с РФ. "Турция - одна из таких стран. С самого начала она проводила политику баланса с Атлантикой в отношениях с Россией. Такая политика не является устойчивой. США хотят от Анкары полного разрыва (отношений с Москвой - ред.). С другой стороны, Турция пытается продолжать отношения с Россией. Они очень важны для Анкары, особенно в области энергетики, туризма и сельского хозяйства", - подчеркнул политик. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
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в мире, россия, турция, сша, ибрагим калын, swift
В мире, Россия, Турция, США, Ибрагим Калын, SWIFT
Вашингтон добивается разрыва диалога Стамбула и Москвы, заявили в Турции

Зампред партии Vatan: США добиваются разрыва отношений Турции и России

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. США добиваются полного разрыва отношений Турции и России, проводимая Анкарой политика баланса больше не устойчива, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям Запада беспокоит США, тем временем исключение России из межбанковской системы Swift создаёт серьёзную нагрузку на турецкие компании, сообщила ранее газета Posta.
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По словам Топкурулу, развитие отношений между Турцией и Россией имеет стратегическое значение для обеих стран и всего мира. Он добавил, что для изоляции и ослабления Москвы США оказывают давление на все страны, которые поддерживают отношения с РФ.
«
"Турция - одна из таких стран. С самого начала она проводила политику баланса с Атлантикой в отношениях с Россией. Такая политика не является устойчивой. США хотят от Анкары полного разрыва (отношений с Москвой - ред.). С другой стороны, Турция пытается продолжать отношения с Россией. Они очень важны для Анкары, особенно в области энергетики, туризма и сельского хозяйства", - подчеркнул политик.
Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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