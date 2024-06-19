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В США призвали возобновить тесты ядерного оружия
В США призвали возобновить тесты ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2024
В США призвали возобновить тесты ядерного оружия
США, если в выборах президента победит республиканец Дональд Трамп, должны возобновить тесты ядерного оружия и вернуться к производству изотопов для его... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:56
2024-06-19T02:56
2024-06-19T02:56
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США, если в выборах президента победит республиканец Дональд Трамп, должны возобновить тесты ядерного оружия и вернуться к производству изотопов для его создания, считает бывший советник экс-президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан. "США должны поддерживать техническое и количественное превосходство над совместными ядерными арсеналами РФ и Китая. Для этого Вашингтон должен тестировать новое ядерное оружие, чтобы на него можно было рассчитывать, и проверить его безопасность в реальном мире, впервые с 1992 года не используя компьютерные модели", - написал О'Брайан в статье для издания Foreign Affairs. По его словам, если Москва и Пекин не станут "добросовестно участвовать" в переговорах по контролю за вооружениями, США "должны возобновить производство урана-235 и плутония-239, основных делящихся изотопов ядерного оружия". Нынешняя администрация не имеет плана разрешения ситуации вокруг Украины, в то время, как Трамп ясно говорил, что хочет видеть завершение конфликта через переговоры, добавил он. "Подходом Трампа стало бы продолжение военной помощи Украине, финансируемой европейскими странами, но с сохранением открытой двери для дипломатии с Россией и выведением Москвы из равновесия с определенной степенью непредсказуемости", - добавил О'Брайан. Он убежден, что Трамп в должности президента будет давить на НАТО, чтобы силы альянса увеличили присутствие в Польше. На Ближнем Востоке нужно "максимальное давление", убежден О'Брайан. В регионе следует разместить больше военных судов и самолетов, нужно укрепить политику сдерживания Ирана, добавил он.
https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, НАТО
В США призвали возобновить тесты ядерного оружия
Экс-советник О'Брайан: США при Трампе должны возобновить тесты ядерного оружия