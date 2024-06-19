https://ria.ru/20240619/spg-1954026209.html
Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России
Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России - РИА Новости, 19.06.2024
Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России
Комиссия французского сената, расследующая соблюдение энергокомпанией TotalEnergies мер по борьбе с изменением климата, рекомендовала Парижу добиваться санкций... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:28
2024-06-19T16:28
2024-06-19T16:28
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Комиссия французского сената, расследующая соблюдение энергокомпанией TotalEnergies мер по борьбе с изменением климата, рекомендовала Парижу добиваться санкций ЕС против российского СПГ, а также прекращения его импорта, сообщает агентство Франс Пресс. Сенаторы рекомендовали французским властям принять "особые меры" в отношении капитала компании, а также "как можно скорее" прекратить закупки российского газа. "Франция должна стать первой из европейских стран, предложившей включить российский СПГ (сжиженный природный газ) в список энергетических продуктов, находящихся под европейскими санкциями, и подать пример, прекратив как можно скорее импорт российского СПГ во Францию", - следует из отчета комиссии. Сенаторы также считают необходимым создать "комиссию по расследованию использования госсредств для обеспечения того, чтобы TotalEnergies соблюдала климатические обязательства и внешнеполитическую ориентацию Франции". Новый 14-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет включать ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного назначения, сообщило ранее в среду издание EUObsever со ссылкой на проект документа. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240203/gaz-1925175926.html
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цены на нефть, россия, москва, париж, владимир путин, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Москва, Париж, Владимир Путин, Евросоюз
Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России
Сенаторы рекомендовали Парижу добиваться санкций ЕС против российского СПГ
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости.
Комиссия французского сената, расследующая соблюдение энергокомпанией TotalEnergies мер по борьбе с изменением климата, рекомендовала Парижу добиваться санкций ЕС против российского СПГ, а также прекращения его импорта, сообщает агентство Франс Пресс
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Сенаторы рекомендовали французским властям принять "особые меры" в отношении капитала компании, а также "как можно скорее" прекратить закупки российского газа.
"Франция должна стать первой из европейских стран, предложившей включить российский СПГ (сжиженный природный газ) в список энергетических продуктов, находящихся под европейскими санкциями, и подать пример, прекратив как можно скорее импорт российского СПГ во Францию", - следует из отчета комиссии.
Сенаторы также считают необходимым создать "комиссию по расследованию использования госсредств для обеспечения того, чтобы TotalEnergies соблюдала климатические обязательства и внешнеполитическую ориентацию Франции".
Новый 14-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет включать ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного назначения, сообщило ранее в среду издание EUObsever со ссылкой на проект документа.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.