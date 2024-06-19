https://ria.ru/20240619/spg-1954026209.html

Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России

Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России - РИА Новости, 19.06.2024

Во Франции призвали ввести санкции ЕС против СПГ из России

Комиссия французского сената, расследующая соблюдение энергокомпанией TotalEnergies мер по борьбе с изменением климата, рекомендовала Парижу добиваться санкций... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:28

2024-06-19T16:28

2024-06-19T16:28

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Комиссия французского сената, расследующая соблюдение энергокомпанией TotalEnergies мер по борьбе с изменением климата, рекомендовала Парижу добиваться санкций ЕС против российского СПГ, а также прекращения его импорта, сообщает агентство Франс Пресс. Сенаторы рекомендовали французским властям принять "особые меры" в отношении капитала компании, а также "как можно скорее" прекратить закупки российского газа. "Франция должна стать первой из европейских стран, предложившей включить российский СПГ (сжиженный природный газ) в список энергетических продуктов, находящихся под европейскими санкциями, и подать пример, прекратив как можно скорее импорт российского СПГ во Францию", - следует из отчета комиссии. Сенаторы также считают необходимым создать "комиссию по расследованию использования госсредств для обеспечения того, чтобы TotalEnergies соблюдала климатические обязательства и внешнеполитическую ориентацию Франции". Новый 14-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет включать ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного назначения, сообщило ранее в среду издание EUObsever со ссылкой на проект документа. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240203/gaz-1925175926.html

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цены на нефть, россия, москва, париж, владимир путин, евросоюз