https://ria.ru/20240619/sovbez-1954028997.html

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности - РИА Новости, 19.06.2024

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности

Российско-иранские консультации по безопасности прошли в Тегеране, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:36

2024-06-19T16:36

2024-06-19T16:43

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-иранские консультации по безопасности прошли в Тегеране, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов и заместитель секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Мохамади-Аламути с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что стороны подробно обсудили взаимодействие России и Ирана в сфере безопасности, а также реализацию некоторых совместных проектов. Кроме того, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной и глобальной безопасности.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

тегеран (город)

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иран

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в мире, тегеран (город), россия, александр венедиктов, иран