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В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности - РИА Новости, 19.06.2024
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16:36 19.06.2024 (обновлено: 16:43 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sovbez-1954028997.html
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности - РИА Новости, 19.06.2024
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности
Российско-иранские консультации по безопасности прошли в Тегеране, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:36
2024-06-19T16:43
в мире
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россия
александр венедиктов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-иранские консультации по безопасности прошли в Тегеране, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов и заместитель секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Мохамади-Аламути с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что стороны подробно обсудили взаимодействие России и Ирана в сфере безопасности, а также реализацию некоторых совместных проектов. Кроме того, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной и глобальной безопасности.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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в мире, тегеран (город), россия, александр венедиктов, иран
В мире, Тегеран (город), Россия, Александр Венедиктов, Иран
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности

Совбез: Россия и Иран обсудили вопросы безопасности

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-иранские консультации по безопасности прошли в Тегеране, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
«
"В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов и заместитель секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Мохамади-Аламути с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны подробно обсудили взаимодействие России и Ирана в сфере безопасности, а также реализацию некоторых совместных проектов. Кроме того, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной и глобальной безопасности.
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