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В Сочи нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.06.2024
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12:22 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sochi-1953930114.html
В Сочи нашли тело мужчины
В Сочи нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.06.2024
В Сочи нашли тело мужчины
Тело неизвестного мужчины волнами вынесло на сушу в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:22
2024-06-19T12:22
происшествия
сочи
россия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Тело неизвестного мужчины волнами вынесло на сушу в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Telegram-канале. Во вторник спасатели информировали о пропавших в результате шторма в Сочи 20-летней девушке и 24-летнего парня. Поисковые работы проводились на берегу и в акватории от Центрального до Лазаревского районов Сочи. "В Сочи спасатели МЧС России нашли утонувшего мужчину. Об утопленнике на побережье в Лазаревском районе сообщили очевидцы. Тело волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО. Как уточнили РИА Новости в отряде МЧС, личность молодого человека устанавливается, парень ли это из Красноярска, попавший в шторм ранее, пока неизвестно. Поиски пропавшей девушки продолжаются, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
сочи
россия
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происшествия, сочи, россия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи нашли тело мужчины

В Сочи волнами вынесло на сушу тело неизвестного мужчины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Тело неизвестного мужчины волнами вынесло на сушу в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Telegram-канале.
Во вторник спасатели информировали о пропавших в результате шторма в Сочи 20-летней девушке и 24-летнего парня. Поисковые работы проводились на берегу и в акватории от Центрального до Лазаревского районов Сочи.
«
"В Сочи спасатели МЧС России нашли утонувшего мужчину. Об утопленнике на побережье в Лазаревском районе сообщили очевидцы. Тело волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО.
Как уточнили РИА Новости в отряде МЧС, личность молодого человека устанавливается, парень ли это из Красноярска, попавший в шторм ранее, пока неизвестно. Поиски пропавшей девушки продолжаются, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияСочиРоссияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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