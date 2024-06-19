https://ria.ru/20240619/sochi-1953930114.html

В Сочи нашли тело мужчины

В Сочи нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.06.2024

В Сочи нашли тело мужчины

Тело неизвестного мужчины волнами вынесло на сушу в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:22

2024-06-19T12:22

2024-06-19T12:22

происшествия

сочи

россия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Тело неизвестного мужчины волнами вынесло на сушу в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Telegram-канале. Во вторник спасатели информировали о пропавших в результате шторма в Сочи 20-летней девушке и 24-летнего парня. Поисковые работы проводились на берегу и в акватории от Центрального до Лазаревского районов Сочи. "В Сочи спасатели МЧС России нашли утонувшего мужчину. Об утопленнике на побережье в Лазаревском районе сообщили очевидцы. Тело волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО. Как уточнили РИА Новости в отряде МЧС, личность молодого человека устанавливается, парень ли это из Красноярска, попавший в шторм ранее, пока неизвестно. Поиски пропавшей девушки продолжаются, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html

сочи

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)