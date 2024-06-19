https://ria.ru/20240619/smertnost-1954014496.html

Ученые назвали второй по значимости фактор риска преждевременной смерти

Ученые назвали второй по значимости фактор риска преждевременной смерти - РИА Новости, 19.06.2024

Ученые назвали второй по значимости фактор риска преждевременной смерти

Загрязнение воздуха стало вторым по значимости после гипертонии фактором риска преждевременной смертности в 2021 году, следует из доклада "Состояние воздуха в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:49

2024-06-19T15:49

2024-06-19T22:19

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Загрязнение воздуха стало вторым по значимости после гипертонии фактором риска преждевременной смертности в 2021 году, следует из доклада "Состояние воздуха в мире в 2024 году", представленного Health Effects Institute и Institute for Health Metrics and Evaluation в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В документе приводятся данные о качестве воздуха и его влиянии на здоровье людей по всему миру. Согласно исследованию, в 2021 году загрязнение воздуха привело к смерти 8,1 миллиона человек (около 12 процентов всех летальных исходов). При этом более 700 тысяч смертей пришлись на детей в возрасте до пяти лет (15 процентов всех случаев смертей в этой возрастной категории), из них более 500 тысяч связаны с загрязнением воздуха в жилых помещения. Плохое качество воздуха занимает второе место в списке факторов риска преждевременной смерти. На первом месте — гипертония, на третьем — курение, на четвертом — недоедание, на пятом — высокий уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак. Среди факторов риска смерти детей в возрасте до пяти лет загрязнение воздуха также занимает второе место после недоедания.По данным ученых, загрязнение воздуха было причиной 30 процентов смертей от респираторных инфекций нижних дыхательных путей, 28 процентов — от ишемической болезни сердца, 48 процентов — от хронического обструктивного легочного заболевания. Исследователи подчеркивают, что загрязнение воздуха снижает способность иммунной системы бороться с инфекцией, что приводит к более легкому проникновению в организм вирусов — возбудителей инфекций дыхательных путей, в том числе COVID-19.

https://ria.ru/20240317/mir-1933546621.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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