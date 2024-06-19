https://ria.ru/20240619/sk-1953902112.html

СК попросит лишить свободы четырех фигурантов дела об отравлениях

СК попросит лишить свободы четырех фигурантов дела об отравлениях - РИА Новости, 19.06.2024

СК попросит лишить свободы четырех фигурантов дела об отравлениях

Следственный комитет попросит избрать четырем фигурантам дела об отравлениях в России меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:17

2024-06-19T11:17

2024-06-19T11:17

происшествия

москва

россия

таджикистан

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет попросит избрать четырем фигурантам дела об отравлениях в России меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщается на сайте СК РФ. В среду СК РФ сообщил, что в Москве задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей - повар компании-производителя фасоли "Савон-К" гражданин Таджикистана Карим Норматов. До этого были задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании всем четверым фигурантам уголовного дела меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

москва

россия

таджикистан

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происшествия, москва, россия, таджикистан, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки