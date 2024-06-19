https://ria.ru/20240619/sk-1953899454.html
В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу
В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу - РИА Новости, 19.06.2024
В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского после нападения вооруженного ножами мужчины в Жуковском,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:10
2024-06-19T11:10
2024-06-19T11:10
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского после нападения вооруженного ножами мужчины в Жуковском, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Как сообщало МВД, в среду в 02.36 в дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского. Прибывшие на место полицейские нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами. "Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в покушение на убийство своей сожительницы и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 19 июня в квартире в Жуковском между сожителями на фоне распития алкоголя возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине не менее четырех ударов ножом, она смогла оказать сопротивление и вызвать полицию. Отмечается, что по прибытии правоохранителей мужчина с двумя ножами в руках набросился на сотрудника отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Тогда командир взвода применил табельное оружие, ранив нападавшего в плечо и живот. От полученных ранений тот скончался на месте. В настоящее время проводится осмотр места, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html
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происшествия, жуковский, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жуковский, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу
СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу в Жуковском
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского после нападения вооруженного ножами мужчины в Жуковском, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК России.
Как сообщало МВД, в среду в 02.36 в дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского. Прибывшие на место полицейские нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в покушение на убийство своей сожительницы и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 июня в квартире в Жуковском между сожителями на фоне распития алкоголя возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине не менее четырех ударов ножом, она смогла оказать сопротивление и вызвать полицию.
Отмечается, что по прибытии правоохранителей мужчина с двумя ножами в руках набросился на сотрудника отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Тогда командир взвода применил табельное оружие, ранив нападавшего в плечо и живот. От полученных ранений тот скончался на месте.
В настоящее время проводится осмотр места, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.