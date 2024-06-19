https://ria.ru/20240619/sk-1953899454.html

В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу

В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу - РИА Новости, 19.06.2024

В Жуковском возбудили дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского после нападения вооруженного ножами мужчины в Жуковском,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:10

2024-06-19T11:10

2024-06-19T11:10

происшествия

жуковский

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского после нападения вооруженного ножами мужчины в Жуковском, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Как сообщало МВД, в среду в 02.36 в дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского. Прибывшие на место полицейские нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами. "Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в покушение на убийство своей сожительницы и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 19 июня в квартире в Жуковском между сожителями на фоне распития алкоголя возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине не менее четырех ударов ножом, она смогла оказать сопротивление и вызвать полицию. Отмечается, что по прибытии правоохранителей мужчина с двумя ножами в руках набросился на сотрудника отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Тогда командир взвода применил табельное оружие, ранив нападавшего в плечо и живот. От полученных ранений тот скончался на месте. В настоящее время проводится осмотр места, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html

https://ria.ru/20240618/sk-1953653439.html

https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953381168.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жуковский, россия, следственный комитет россии (ск рф)