https://ria.ru/20240619/sim-karty-1954068613.html

Комитет ГД предложил ограничить число SIM-карт для работников-иностранцев

Комитет ГД предложил ограничить число SIM-карт для работников-иностранцев - РИА Новости, 19.06.2024

Комитет ГД предложил ограничить число SIM-карт для работников-иностранцев

Комитет Госдумы по информполитике предлагает ограничить количество абонентских номеров, которые работодатель предоставляет своему работнику-иностранцу,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:12

2024-06-19T18:12

2024-06-19T18:12

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике предлагает ограничить количество абонентских номеров, которые работодатель предоставляет своему работнику-иностранцу, соответствующий документ размещен в думской базе. "Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об ограничении количества абонентских номеров абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, предоставившего абонентский номер в пользование своему работнику - иностранному гражданину или лицу без гражданства", - сказано в документе. Отмечается, что законопроектом, который был внесен в июне, иностранному гражданину или лицу без гражданства на основании договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи может быть выделено суммарно не более 10 абонентских номеров. При этом положения законопроекта не ограничивают количество абонентских номеров, предоставляемых абонентом - юридическим лицом. Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.

https://ria.ru/20240613/gosuslugi-1952652353.html

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