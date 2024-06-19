Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/serby-1954119989.html
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово - РИА Новости, 19.06.2024
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:10
2024-06-19T23:10
в мире
косово
приштина
сербия
александр вучич
мирослав лайчак
альбин курти
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в Косово и Метохии из-за постоянного давления косовоалбанских властей, о чем сообщил в соцсетях. Спецпред ЕС прибыл в Белград после визита в Приштину, где призвал косовоалбанские власти приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО) из муниципалитетов с преимущественно сербским населением в крае, соглашения о чем были достигнуты в Брюсселе в 2013 и 2015 годах. "Открытый и корректный разговор с Мирославом Лайчаком о ситуации в Косово и Метохии и о практически невозможных (невыносимых - ред.) условиях для жизни сербского населения, вызванных постоянным давлением и самоуправством властей в Приштине. Я повторил, что возвращение к конструктивному диалогу Белграда и Приштины и нормализации отношений лежит, прежде всего, в реализации Брюссельских соглашений, то есть срочном формировании ССО", - написал Вучич в соцсетях. Он отметил, что ЕС остается главным посредником в этом процессе и в лице Сербии будет иметь "серьезного и ответственного партнера". Вучич и директор канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович накануне проинформировали заместителя генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Йенча и главу миссии ООН в Косово Каролин Зийяде о постоянном давлении на сербов в Косово и Метохии и односторонних шагах Приштины. Петкович детально сообщил им о последних инцидентах - применении силы косовской "полицией" против отмечавших день рождения сербских юношей и обыске в двух сербских школах в поселке Лепосавич. По его словам планы Приштины написать устав Сообщества сербских общин (ССО) в крае являются попыткой косовоалбанского "премьера" Альбина Курти отложить формирование ССО.
https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html
https://ria.ru/20240422/kosovo-1941614897.html
https://ria.ru/20240422/kosovo-1941618917.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, оон, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, ООН, Евросоюз
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово

Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово и Метохии

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в Косово и Метохии из-за постоянного давления косовоалбанских властей, о чем сообщил в соцсетях.
Спецпред ЕС прибыл в Белград после визита в Приштину, где призвал косовоалбанские власти приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО) из муниципалитетов с преимущественно сербским населением в крае, соглашения о чем были достигнуты в Брюсселе в 2013 и 2015 годах.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Белграде рассказали о проблемах в Косово и Метохии
1 июня, 17:58
"Открытый и корректный разговор с Мирославом Лайчаком о ситуации в Косово и Метохии и о практически невозможных (невыносимых - ред.) условиях для жизни сербского населения, вызванных постоянным давлением и самоуправством властей в Приштине. Я повторил, что возвращение к конструктивному диалогу Белграда и Приштины и нормализации отношений лежит, прежде всего, в реализации Брюссельских соглашений, то есть срочном формировании ССО", - написал Вучич в соцсетях.
Он отметил, что ЕС остается главным посредником в этом процессе и в лице Сербии будет иметь "серьезного и ответственного партнера".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич
22 апреля, 19:44
Вучич и директор канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович накануне проинформировали заместителя генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Йенча и главу миссии ООН в Косово Каролин Зийяде о постоянном давлении на сербов в Косово и Метохии и односторонних шагах Приштины.
Петкович детально сообщил им о последних инцидентах - применении силы косовской "полицией" против отмечавших день рождения сербских юношей и обыске в двух сербских школах в поселке Лепосавич. По его словам планы Приштины написать устав Сообщества сербских общин (ССО) в крае являются попыткой косовоалбанского "премьера" Альбина Курти отложить формирование ССО.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
22 апреля, 20:00
 
В миреКосовоПриштинаСербияАлександр ВучичМирослав ЛайчакАльбин КуртиООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала