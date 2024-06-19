Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово
Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово и Метохии
© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в Косово и Метохии из-за постоянного давления косовоалбанских властей, о чем сообщил в соцсетях.
Спецпред ЕС прибыл в Белград после визита в Приштину, где призвал косовоалбанские власти приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО) из муниципалитетов с преимущественно сербским населением в крае, соглашения о чем были достигнуты в Брюсселе в 2013 и 2015 годах.
В Белграде рассказали о проблемах в Косово и Метохии
1 июня, 17:58
"Открытый и корректный разговор с Мирославом Лайчаком о ситуации в Косово и Метохии и о практически невозможных (невыносимых - ред.) условиях для жизни сербского населения, вызванных постоянным давлением и самоуправством властей в Приштине. Я повторил, что возвращение к конструктивному диалогу Белграда и Приштины и нормализации отношений лежит, прежде всего, в реализации Брюссельских соглашений, то есть срочном формировании ССО", - написал Вучич в соцсетях.
Он отметил, что ЕС остается главным посредником в этом процессе и в лице Сербии будет иметь "серьезного и ответственного партнера".
Вучич и директор канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович накануне проинформировали заместителя генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Йенча и главу миссии ООН в Косово Каролин Зийяде о постоянном давлении на сербов в Косово и Метохии и односторонних шагах Приштины.
Петкович детально сообщил им о последних инцидентах - применении силы косовской "полицией" против отмечавших день рождения сербских юношей и обыске в двух сербских школах в поселке Лепосавич. По его словам планы Приштины написать устав Сообщества сербских общин (ССО) в крае являются попыткой косовоалбанского "премьера" Альбина Курти отложить формирование ССО.
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
22 апреля, 20:00