https://ria.ru/20240619/serby-1954119989.html

Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово

Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово - РИА Новости, 19.06.2024

Вучич сообщил спецпреду ЕС о невыносимых условиях для сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:10

2024-06-19T23:10

2024-06-19T23:10

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БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака о невыносимых условиях для жизни сербов в Косово и Метохии из-за постоянного давления косовоалбанских властей, о чем сообщил в соцсетях. Спецпред ЕС прибыл в Белград после визита в Приштину, где призвал косовоалбанские власти приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО) из муниципалитетов с преимущественно сербским населением в крае, соглашения о чем были достигнуты в Брюсселе в 2013 и 2015 годах. "Открытый и корректный разговор с Мирославом Лайчаком о ситуации в Косово и Метохии и о практически невозможных (невыносимых - ред.) условиях для жизни сербского населения, вызванных постоянным давлением и самоуправством властей в Приштине. Я повторил, что возвращение к конструктивному диалогу Белграда и Приштины и нормализации отношений лежит, прежде всего, в реализации Брюссельских соглашений, то есть срочном формировании ССО", - написал Вучич в соцсетях. Он отметил, что ЕС остается главным посредником в этом процессе и в лице Сербии будет иметь "серьезного и ответственного партнера". Вучич и директор канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович накануне проинформировали заместителя генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Йенча и главу миссии ООН в Косово Каролин Зийяде о постоянном давлении на сербов в Косово и Метохии и односторонних шагах Приштины. Петкович детально сообщил им о последних инцидентах - применении силы косовской "полицией" против отмечавших день рождения сербских юношей и обыске в двух сербских школах в поселке Лепосавич. По его словам планы Приштины написать устав Сообщества сербских общин (ССО) в крае являются попыткой косовоалбанского "премьера" Альбина Курти отложить формирование ССО.

https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

https://ria.ru/20240422/kosovo-1941614897.html

https://ria.ru/20240422/kosovo-1941618917.html

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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, оон, евросоюз