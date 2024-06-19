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На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей четырех основных операторов
На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей четырех основных операторов - РИА Новости, 19.06.2024
На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей четырех основных операторов
Сбои в работе сетей четырех основных мобильных операторов зафиксированы на Кубани, ведутся восстановительные работы, в ближайшее время работа инфраструктуры... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:00
2024-06-19T22:00
2024-06-19T22:00
краснодарский край
мтс
мегафон
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Сбои в работе сетей четырех основных мобильных операторов зафиксированы на Кубани, ведутся восстановительные работы, в ближайшее время работа инфраструктуры связи будет восстановлена, сообщил РИА Новости руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. "Был зафиксирован сбой в работе операторов связи. На данный момент ведутся восстановительные работы. В ближайшее время работа инфраструктуры связи будет восстановлена", - сказал Завальный, уточнив, что речь идет о четырех основных операторах. В среду сервис "Сбой.рф" зарегистрировал 836 жалоб на работу ряда мобильных операторов. "МТС" - 374 обращений, "МегаФон" - 246 обращений и "Tele2" - 216 обращений. На Краснодарский край приходится от 5% до 8% от общего числа жалоб.
https://ria.ru/20240619/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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краснодарский край, мтс, мегафон, происшествия
Краснодарский край, МТС, Мегафон, Происшествия
На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей четырех основных операторов
На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей "МТС", "МегаФон" и еще 2 операторов