https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953948489.html
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ
Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:14
2024-06-19T13:14
2024-06-19T13:14
специальная военная операция на украине
германия
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. "Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России", - пишет издание. Отмечается, что, несмотря на сомнения Германии, опрошенные изданием дипломаты ожидают, что в этой связи будет найдено решение ко времени встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня. Дипломаты заявили изданию, что с конца мая проект нового пакета санкций ЕС против РФ расширился.
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953943011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ
EUObserver: Венгрия согласилась на новый пакет санкций ЕС, ФРГ пока сомневается