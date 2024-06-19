https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953948489.html

Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ

Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024

Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ

Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:14

2024-06-19T13:14

2024-06-19T13:14

специальная военная операция на украине

германия

россия

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. "Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России", - пишет издание. Отмечается, что, несмотря на сомнения Германии, опрошенные изданием дипломаты ожидают, что в этой связи будет найдено решение ко времени встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня. Дипломаты заявили изданию, что с конца мая проект нового пакета санкций ЕС против РФ расширился.

https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953943011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика