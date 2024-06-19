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Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
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13:14 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953948489.html
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ
Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:14
2024-06-19T13:14
специальная военная операция на украине
германия
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver. "Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России", - пишет издание. Отмечается, что, несмотря на сомнения Германии, опрошенные изданием дипломаты ожидают, что в этой связи будет найдено решение ко времени встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня. Дипломаты заявили изданию, что с конца мая проект нового пакета санкций ЕС против РФ расширился.
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германия, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ

EUObserver: Венгрия согласилась на новый пакет санкций ЕС, ФРГ пока сомневается

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Флаги стран ЕС у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Флаги стран ЕС у здания Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver.
«
"Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России", - пишет издание.
Отмечается, что, несмотря на сомнения Германии, опрошенные изданием дипломаты ожидают, что в этой связи будет найдено решение ко времени встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня.
Дипломаты заявили изданию, что с конца мая проект нового пакета санкций ЕС против РФ расширился.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияВенгрияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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