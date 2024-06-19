https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953943011.html
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
ЕС планирует ввести санкции против певицы Полины Гагариной, сообщило издание EUObsever со ссылкой на проект 14-го пакета ограничительных мер в отношении Москвы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:58
2024-06-19T12:58
2024-06-19T14:59
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
специальная военная операция на украине
цнииточмаш
роман троценко
полина гагарина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против певицы Полины Гагариной, сообщило издание EUObsever со ссылкой на проект 14-го пакета ограничительных мер в отношении Москвы."Двадцать физических и 22 юридических лица, внесенные в проект черного списка, станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса по 14-му пакету санкций в отношении России на переговорах послов в Брюсселе в среду", — говорится в публикации.Евросоюз также может внести в этот перечень предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева, а также генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского.Предположительно, под санкции попадут директора военных заводов, чиновники невысокого ранга и энергетические компании. В частности, по данным СМИ, они затронут Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш).Кроме того, новый пакет санкций включает ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного назначения.
https://ria.ru/20240615/germaniya-1953050479.html
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952488084.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, цнииточмаш, роман троценко, полина гагарина, таймураз боллоев, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Специальная военная операция на Украине, ЦНИИТОЧМАШ, Роман Троценко, Полина Гагарина, Таймураз Боллоев, Брюссель
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против певицы Полины Гагариной