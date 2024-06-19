https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953933437.html

Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению

Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению - РИА Новости, 19.06.2024

Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению

РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:33

2024-06-19T12:33

2024-06-19T13:09

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в мире

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

кндр (северная корея)

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Путин о санкциях против КНДР Путин о санкциях против КНДР 2024-06-19T12:33 true PT0M37S

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