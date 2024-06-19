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Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению - РИА Новости, 19.06.2024
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12:33 19.06.2024 (обновлено: 13:09 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953933437.html
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению - РИА Новости, 19.06.2024
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению
РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:33
2024-06-19T13:09
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
в мире
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", - сказал Путин.
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россия
кндр (северная корея)
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Путин о санкциях против КНДР
Путин о санкциях против КНДР
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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению

Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать практике санкционного удушения

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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