https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953933437.html
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению - РИА Новости, 19.06.2024
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению
РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:33
2024-06-19T12:33
2024-06-19T13:09
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953944216_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cfeaca5ed2aa19d62df8a892ba9e52a.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953944216_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_117d874b0287f5dcf7c639186116f227.jpg
Путин о санкциях против КНДР
Путин о санкциях против КНДР
2024-06-19T12:33
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать санкционному удушению
Путин: Россия и КНДР продолжат противодействовать практике санкционного удушения