https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838979.html

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 19.06.2024

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T01:46

2024-06-19T01:46

2024-06-19T01:46

в мире

канада

россия

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Наш ответ последует по принципу взаимности", - заявил Степанов РИА Новости. По его словам, новые санкции Канады оправдывают безосновательными обвинениями и вымыслами. Россию эти демонстративные шаги не беспокоят, заявил Степанов. Как сообщало правительство Канады, страна ввела санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы.

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

канада

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в мире, канада, россия, олег степанов