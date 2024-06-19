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Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 19.06.2024
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01:46 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838979.html
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 19.06.2024
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T01:46
2024-06-19T01:46
в мире
канада
россия
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Наш ответ последует по принципу взаимности", - заявил Степанов РИА Новости. По его словам, новые санкции Канады оправдывают безосновательными обвинениями и вымыслами. Россию эти демонстративные шаги не беспокоят, заявил Степанов. Как сообщало правительство Канады, страна ввела санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы.
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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в мире, канада, россия, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Олег Степанов
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол

Посол Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады по принципу взаимности

© Фото : Посольство РФ в КанадеПосол РФ в Канаде Олег Степанов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Посольство РФ в Канаде
Посол РФ в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Наш ответ последует по принципу взаимности", - заявил Степанов РИА Новости.
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По его словам, новые санкции Канады оправдывают безосновательными обвинениями и вымыслами. Россию эти демонстративные шаги не беспокоят, заявил Степанов.
Как сообщало правительство Канады, страна ввела санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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