https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838266.html

Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО

Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО - РИА Новости, 19.06.2024

Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО

Руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T01:24

2024-06-19T01:24

2024-06-19T01:29

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салехард

андрей егоров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады. В санкционный список, опубликованный на сайте канадского правительства, внесены, в частности, руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его зам Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк, замначальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов. Всего 13 человек. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240612/navalnyy-1952404358.html

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html

россия

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россия, канада, салехард, андрей егоров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире