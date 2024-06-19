Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 19.06.2024 (обновлено: 01:29 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838266.html
Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО
Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО - РИА Новости, 19.06.2024
Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО
Руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T01:24
2024-06-19T01:29
россия
канада
салехард
андрей егоров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады. В санкционный список, опубликованный на сайте канадского правительства, внесены, в частности, руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его зам Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк, замначальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов. Всего 13 человек. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240612/navalnyy-1952404358.html
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html
россия
канада
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, салехард, андрей егоров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Канада, Салехард, Андрей Егоров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО

Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и СК по ЯНАО

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, попали под санкции Канады.
В санкционный список, опубликованный на сайте канадского правительства, внесены, в частности, руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его зам Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк, замначальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов. Всего 13 человек.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Дело трех адвокатов Навального поступило в суд
12 июня, 17:30
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Боливии назвали новые санкции против России самоубийством
15 июня, 02:49
 
РоссияКанадаСалехардАндрей ЕгоровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала