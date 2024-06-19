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В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - РИА Новости, 19.06.2024
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11:12 19.06.2024 (обновлено: 11:13 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/samokat-1953900728.html
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - РИА Новости, 19.06.2024
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:12
2024-06-19T11:13
общество
москва
владислав даванков
владимир колокольцев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", - написано в обращении. В нем также выражается мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
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общество, москва, владислав даванков, владимир колокольцев
Общество, Москва, Владислав Даванков, Владимир Колокольцев
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

Депутат Даванков предложил создать в крупных городах электросамокатную полицию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В этой связи прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", - написано в обращении.
В нем также выражается мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
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ОбществоМоскваВладислав ДаванковВладимир Колокольцев
 
 
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