https://ria.ru/20240619/samokat-1953900728.html
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - РИА Новости, 19.06.2024
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:12
2024-06-19T11:12
2024-06-19T11:13
общество
москва
владислав даванков
владимир колокольцев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", - написано в обращении. В нем также выражается мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
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общество, москва, владислав даванков, владимир колокольцев
Общество, Москва, Владислав Даванков, Владимир Колокольцев
В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию
Депутат Даванков предложил создать в крупных городах электросамокатную полицию