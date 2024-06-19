https://ria.ru/20240619/samokat-1953900728.html

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию - РИА Новости, 19.06.2024

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:12

2024-06-19T11:12

2024-06-19T11:13

общество

москва

владислав даванков

владимир колокольцев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", - написано в обращении. В нем также выражается мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

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общество, москва, владислав даванков, владимир колокольцев