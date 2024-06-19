https://ria.ru/20240619/sammit-1954036381.html
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита - РИА Новости, 19.06.2024
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита
Контактов России и Швейцарии по теме саммита по Украине в Бюргенштоке не было и быть не могло, Москва уже давно не рассматривает Берн как нейтральную сторону,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:00
2024-06-19T17:00
2024-06-19T17:14
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контактов России и Швейцарии по теме саммита по Украине в Бюргенштоке не было и быть не могло, Москва уже давно не рассматривает Берн как нейтральную сторону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке. По его словам, у стран "есть регулярные контакты"."Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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Россия, Швейцария, Москва, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита
МИД РФ опроверг заявление Швейцарии о регулярных контактах по подготовке саммита