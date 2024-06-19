Рейтинг@Mail.ru
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 19.06.2024 (обновлено: 17:14 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sammit-1954036381.html
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита - РИА Новости, 19.06.2024
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита
Контактов России и Швейцарии по теме саммита по Украине в Бюргенштоке не было и быть не могло, Москва уже давно не рассматривает Берн как нейтральную сторону,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:00
2024-06-19T17:14
россия
швейцария
москва
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контактов России и Швейцарии по теме саммита по Украине в Бюргенштоке не было и быть не могло, Москва уже давно не рассматривает Берн как нейтральную сторону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке. По его словам, у стран "есть регулярные контакты"."Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
россия
швейцария
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, москва, в мире, украина, мария захарова
Россия, Швейцария, Москва, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова
МИД России опроверг заявление Швейцарии о контактах по подготовке саммита

МИД РФ опроверг заявление Швейцарии о регулярных контактах по подготовке саммита

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контактов России и Швейцарии по теме саммита по Украине в Бюргенштоке не было и быть не могло, Москва уже давно не рассматривает Берн как нейтральную сторону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке. По его словам, у стран "есть регулярные контакты".
"Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияМоскваВ миреУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала