https://ria.ru/20240619/sammit-1953925719.html

МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине

МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине

Физической версии заключительного коммюнике конференции по Украине в Швейцарии не существует, это "живой список", который могут подписать в любое время даже... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:20

2024-06-19T12:20

2024-06-19T12:40

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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Физической версии заключительного коммюнике конференции по Украине в Швейцарии не существует, это "живой список", который могут подписать в любое время даже государства, не участвовавшие в конференции, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер."Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают. Это "живой список", поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка", - сказал он.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

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