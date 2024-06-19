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МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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12:20 19.06.2024 (обновлено: 12:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sammit-1953925719.html
МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине
МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине
Физической версии заключительного коммюнике конференции по Украине в Швейцарии не существует, это "живой список", который могут подписать в любое время даже... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:20
2024-06-19T12:40
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Физической версии заключительного коммюнике конференции по Украине в Швейцарии не существует, это "живой список", который могут подписать в любое время даже государства, не участвовавшие в конференции, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер.&quot;Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают. Это &quot;живой список&quot;, поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка&quot;, - сказал он.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, швейцария, европа
В мире, Украина, Швейцария, Европа
МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине

МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике конференции по Украине нет

© AFP 2024 / URS FLUEELERПленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Пленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Физической версии заключительного коммюнике конференции по Украине в Швейцарии не существует, это "живой список", который могут подписать в любое время даже государства, не участвовавшие в конференции, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер.
«

"Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают. Это "живой список", поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка", - сказал он.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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