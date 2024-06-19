Рябков описал ситуацию в мире цитатой Высоцкого
Рябков описал ситуацию на международной "шахматной доске" цитатой Высоцкого
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия будет стараться сделать так, чтобы в нынешних условиях на международной арене не было "срывов ни в какие пропасти", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пару лет назад в рамках БРИКС была презентация трехмерных шахмат - то есть, не только черно-белые фигуры на доске, которые перемещаются по определенным, изобретенным в древней Индии правилам, но вообще нечто запредельно трудно воспринимаемое. Я не хочу сказать, что нынешние международные отношения и международная ситуация сопоставима с трехмерными шахматами, но то, что джокеров хватает - это факт. Королей я путаю с тузами, с дебютом путаю дуплет - вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос, какая, по его мнению, сегодня сложилась ситуация на "шахматной доске" мира.
"С внуком в шахматы играю иногда. Он меня обыгрывает", - добавил со смехом замминистра.
В 1997 году американский политолог и бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский написал книгу "Великая шахматная доска", которая представляет собой размышления о геополитике США и стратегиях Штатов в 21 веке, сравнивая геополитику с шахматной партией.