https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954008232.html

Рябков описал ситуацию в мире цитатой Высоцкого

Рябков описал ситуацию в мире цитатой Высоцкого - РИА Новости, 19.06.2024

Рябков описал ситуацию в мире цитатой Высоцкого

Россия будет стараться сделать так, чтобы в нынешних условиях на международной арене не было "срывов ни в какие пропасти", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:30

2024-06-19T15:30

2024-06-19T15:30

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сергей рябков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия будет стараться сделать так, чтобы в нынешних условиях на международной арене не было "срывов ни в какие пропасти", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пару лет назад в рамках БРИКС была презентация трехмерных шахмат - то есть, не только черно-белые фигуры на доске, которые перемещаются по определенным, изобретенным в древней Индии правилам, но вообще нечто запредельно трудно воспринимаемое. Я не хочу сказать, что нынешние международные отношения и международная ситуация сопоставима с трехмерными шахматами, но то, что джокеров хватает - это факт. Королей я путаю с тузами, с дебютом путаю дуплет - вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос, какая, по его мнению, сегодня сложилась ситуация на "шахматной доске" мира. "С внуком в шахматы играю иногда. Он меня обыгрывает", - добавил со смехом замминистра. В 1997 году американский политолог и бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский написал книгу "Великая шахматная доска", которая представляет собой размышления о геополитике США и стратегиях Штатов в 21 веке, сравнивая геополитику с шахматной партией.

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953976739.html

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россия, сша, индия, сергей рябков, збигнев бжезинский, брикс, в мире, политика