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БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России - РИА Новости, 19.06.2024
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14:51 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953991402.html
БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России
БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России - РИА Новости, 19.06.2024
БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России
БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:51
2024-06-19T14:51
в мире
россия
алжир (провинция)
вьетнам
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" замглавы МИД отметил интерес Вьетнама и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона к БРИКС, а также напомнил о стремлении Алжира вступить в объединение. "Это все сильные кандидаты, но, вы знаете, БРИКС не может одномоментно расширяться как сверхновая звезда. Этот взрыв не должен быть катастрофическим. Мы должны все-таки обеспечивать такой контролируемый процесс, чтобы работа не шла в ущерб практическим результатам", - сказал Рябков. Он добавил, что российская сторона и в дальнейшем будет поддерживать Алжир по вопросу стремления к членству в БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html
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в мире, россия, алжир (провинция), вьетнам, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Алжир (провинция), Вьетнам, Сергей Рябков, БРИКС
БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России

Рябков: БРИКС не может быстро расширяться, процесс должен быть контролируемым

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" замглавы МИД отметил интерес Вьетнама и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона к БРИКС, а также напомнил о стремлении Алжира вступить в объединение.
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"Это все сильные кандидаты, но, вы знаете, БРИКС не может одномоментно расширяться как сверхновая звезда. Этот взрыв не должен быть катастрофическим. Мы должны все-таки обеспечивать такой контролируемый процесс, чтобы работа не шла в ущерб практическим результатам", - сказал Рябков.
Он добавил, что российская сторона и в дальнейшем будет поддерживать Алжир по вопросу стремления к членству в БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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В миреРоссияАлжир (провинция)ВьетнамСергей РябковБРИКС
 
 
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