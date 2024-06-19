https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953991402.html

БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России

БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России - РИА Новости, 19.06.2024

БРИКС должен расширяться постепенно, заявил замглавы МИД России

БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:51

2024-06-19T14:51

2024-06-19T14:51

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алжир (провинция)

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сергей рябков

брикс

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" замглавы МИД отметил интерес Вьетнама и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона к БРИКС, а также напомнил о стремлении Алжира вступить в объединение. "Это все сильные кандидаты, но, вы знаете, БРИКС не может одномоментно расширяться как сверхновая звезда. Этот взрыв не должен быть катастрофическим. Мы должны все-таки обеспечивать такой контролируемый процесс, чтобы работа не шла в ущерб практическим результатам", - сказал Рябков. Он добавил, что российская сторона и в дальнейшем будет поддерживать Алжир по вопросу стремления к членству в БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html

https://ria.ru/20240201/briks-1924833622.html

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алжир (провинция)

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в мире, россия, алжир (провинция), вьетнам, сергей рябков, брикс