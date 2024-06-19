https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953978386.html
Россия настроена реализовать все договоренности с КНДР, заявил Рябков
Россия настроена реализовать все договоренности с КНДР, заявил Рябков - РИА Новости, 19.06.2024
Россия настроена реализовать все договоренности с КНДР, заявил Рябков
Россия намерена реализовать все договоренности, возникшие в результате подписания нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:34
россия
пхеньян
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визит путина в кндр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия намерена реализовать все договоренности, возникшие в результате подписания нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем четко реализовывать все, что записано в новом договоре", - добавил замминистра.При этом он отметил, что пока не готов предметно комментировать реакцию США на развитие сотрудничества с КНДР, так как конкретные шаги ими еще не были сделаны.
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россия, пхеньян, москва, визит путина в кндр, сергей рябков, сша
Россия, Пхеньян, Москва, Визит Путина в КНДР, Сергей Рябков, США
Россия настроена реализовать все договоренности с КНДР, заявил Рябков
Рябков: РФ настроена четко реализовать все пункты договора о партнерстве с КНДР