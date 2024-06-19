https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953976739.html
У США не получится помешать развитию отношений России и КНДР, заявил Рябков
У США не получится помешать развитию отношений России и КНДР, заявил Рябков - РИА Новости, 19.06.2024
У США не получится помешать развитию отношений России и КНДР, заявил Рябков
Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном, но Россия не изменит курса на развитие особых... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:17
2024-06-19T14:17
2024-06-19T14:32
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном, но Россия не изменит курса на развитие особых отношений с КНДР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем исходить из того, что, как и раньше, нам эти страны будут пытаться мешать, наверное, будут пытаться создавать дополнительные сложности. Но это не изменит стратегического выбора на развитие именно таких особых отношений с Пхеньяном", - добавил замминистра.
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У США не получится помешать развитию отношений России и КНДР, заявил Рябков
Рябков: возможные попытки США помешать отношениям РФ и КНДР ничего не изменят
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном, но Россия не изменит курса на развитие особых отношений с КНДР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем исходить из того, что, как и раньше, нам эти страны будут пытаться мешать, наверное, будут пытаться создавать дополнительные сложности. Но это не изменит стратегического выбора на развитие именно таких особых отношений с Пхеньяном", - добавил замминистра.