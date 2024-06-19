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Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков - РИА Новости, 19.06.2024
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14:14 19.06.2024 (обновлено: 14:32 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953974960.html
Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков
Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков - РИА Новости, 19.06.2024
Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков
Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном после подписания нового договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:14
2024-06-19T14:32
россия
москва
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном после подписания нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По большому счету договора такого рода - это классика жанра. Конечно, раньше в наших отношениях с КНДР такого документа не было, теперь он есть", - сказал Рябков."Параметры оказания взаимопомощи прописаны достаточно четко. Если это кого-то не устраивает, мы будем исходить из того, что, как и раньше, нам эти страны будут пытаться мешать, наверное, будут пытаться создавать дополнительные сложности", - добавил замминистра.При этом он отметил, что пока не готов предметно комментировать реакцию США на развитие сотрудничества с КНДР, так как конкретные шаги ими еще не были сделаны и сейчас рассуждать, "как они нам будут пытаться помешать или в чем-то нас ущемить", преждевременно."Когда и если это случится, тогда и будем с этим разбираться", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html
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россия, москва, сша, сергей рябков
Россия, Москва, США, Сергей Рябков
Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков

Рябков: Запад может мешать оказанию взаимопомощи по договору России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном после подписания нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По большому счету договора такого рода - это классика жанра. Конечно, раньше в наших отношениях с КНДР такого документа не было, теперь он есть", - сказал Рябков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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"Параметры оказания взаимопомощи прописаны достаточно четко. Если это кого-то не устраивает, мы будем исходить из того, что, как и раньше, нам эти страны будут пытаться мешать, наверное, будут пытаться создавать дополнительные сложности", - добавил замминистра.
При этом он отметил, что пока не готов предметно комментировать реакцию США на развитие сотрудничества с КНДР, так как конкретные шаги ими еще не были сделаны и сейчас рассуждать, "как они нам будут пытаться помешать или в чем-то нас ущемить", преждевременно.
"Когда и если это случится, тогда и будем с этим разбираться", - заключил замминистра.
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