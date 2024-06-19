https://ria.ru/20240619/ryabkov-1953974960.html

Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков

Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков - РИА Новости, 19.06.2024

Запад может мешать связям России и КНДР, заявил Рябков

Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном после подписания нового договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:14

2024-06-19T14:14

2024-06-19T14:32

россия

москва

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия понимает, что США и их союзники могут попытаться помешать развитию связей между Москвой и Пхеньяном после подписания нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По большому счету договора такого рода - это классика жанра. Конечно, раньше в наших отношениях с КНДР такого документа не было, теперь он есть", - сказал Рябков."Параметры оказания взаимопомощи прописаны достаточно четко. Если это кого-то не устраивает, мы будем исходить из того, что, как и раньше, нам эти страны будут пытаться мешать, наверное, будут пытаться создавать дополнительные сложности", - добавил замминистра.При этом он отметил, что пока не готов предметно комментировать реакцию США на развитие сотрудничества с КНДР, так как конкретные шаги ими еще не были сделаны и сейчас рассуждать, "как они нам будут пытаться помешать или в чем-то нас ущемить", преждевременно."Когда и если это случится, тогда и будем с этим разбираться", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html

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россия

москва

сша

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россия, москва, сша, сергей рябков