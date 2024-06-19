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Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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14:51 19.06.2024 (обновлено: 17:28 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ruanda-1953991580.html
Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине
Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине
МИД Швейцарии отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:51
2024-06-19T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
руанда
украина
швейцария
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ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. МИД Швейцарии отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла 17 июня из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии. "Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений", — сказал РИА Новости пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке, из-за "проблемы координации". В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
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в мире, руанда, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Руанда, Украина, Швейцария
Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине

МИД Швейцарии не объяснил, почему подпись Руанды исчезла под коммюнике

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. МИД Швейцарии отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии.
Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла 17 июня из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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"Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений", — сказал РИА Новости пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке, из-за "проблемы координации". В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
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