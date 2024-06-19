https://ria.ru/20240619/ruanda-1953991580.html

Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине

Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Швейцария не стала объяснять пропажу подписи Руанды в коммюнике по Украине

МИД Швейцарии отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:51

2024-06-19T14:51

2024-06-19T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

руанда

украина

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. МИД Швейцарии отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла 17 июня из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии. "Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений", — сказал РИА Новости пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке, из-за "проблемы координации". В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Позднее из списка поддержавших коммюнике исчезла Руанда. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

руанда

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, руанда, украина, швейцария