https://ria.ru/20240619/rossiya-1953955184.html

Володин назвал Россию самой свободной страной в мире

Володин назвал Россию самой свободной страной в мире - РИА Новости, 19.06.2024

Володин назвал Россию самой свободной страной в мире

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:32

2024-06-19T13:32

2024-06-19T13:42

россия

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России."У них (на Западе) нет альтернативной информации, все же позакрывали. Это у нас вещают все станции мира, социальные сети... Но мы самая свободная страна", - сказал он на пленарном заседании ГД в среду.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

россия

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Кирилл Волков

россия, вячеслав володин, госдума рф, политика