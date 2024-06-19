Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 19.06.2024 (обновлено: 13:42 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/rossiya-1953955184.html
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире - РИА Новости, 19.06.2024
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:32
2024-06-19T13:42
россия
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России."У них (на Западе) нет альтернативной информации, все же позакрывали. Это у нас вещают все станции мира, социальные сети... Но мы самая свободная страна", - сказал он на пленарном заседании ГД в среду.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_9ddd51fb6d6db5f1fac274cfeae2623e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире

Володин: на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России.
"У них (на Западе) нет альтернативной информации, все же позакрывали. Это у нас вещают все станции мира, социальные сети... Но мы самая свободная страна", - сказал он на пленарном заседании ГД в среду.
Кнайсль: Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода
3 марта, 14:39
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала