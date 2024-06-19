https://ria.ru/20240619/rossiya-1953955184.html
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире - РИА Новости, 19.06.2024
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:32
2024-06-19T13:32
2024-06-19T13:42
россия
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России."У них (на Западе) нет альтернативной информации, все же позакрывали. Это у нас вещают все станции мира, социальные сети... Но мы самая свободная страна", - сказал он на пленарном заседании ГД в среду.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин назвал Россию самой свободной страной в мире
Володин: на Западе нет альтернативной информации, свобода только в России