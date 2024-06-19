https://ria.ru/20240619/rossiya-1953933270.html

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи - РИА Новости, 19.06.2024

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:31

2024-06-19T12:31

2024-06-19T12:57

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кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа. Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы. "В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", - сказал Ким Чен Ын. Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина - "самого дорогого друга корейского народа".

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), визит путина в кндр