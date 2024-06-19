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Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи - РИА Новости, 19.06.2024
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12:31 19.06.2024 (обновлено: 12:57 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/rossiya-1953933270.html
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи
Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:31
2024-06-19T12:57
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа. Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы. "В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", - сказал Ким Чен Ын. Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина - "самого дорогого друга корейского народа".
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи

Ким Чен Ын назвал Путина самым дорогим другом корейского народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина - самым дорогим другом корейского народа.
Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы.
"В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", - сказал Ким Чен Ын.
Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина - "самого дорогого друга корейского народа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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