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Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024
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15:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954012135.html
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
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борис березовский
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в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023 года. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.Также в начале июня МВД России объявило Сидельникова* в розыск. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html
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великобритания, украина, россия, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Великобритания, Украина, Россия, Борис Березовский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов

Экс-главу партии "Либеральная Россия" Сидельникова внесли в список террористов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Сидельников*
Андрей Сидельников* - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Андрей Сидельников*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть... Физические лица: Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 15:15
Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию.
Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023 года. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Также в начале июня МВД России объявило Сидельникова* в розыск. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.
Депутат Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор
18 июня, 11:54
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
ВеликобританияУкраинаРоссияБорис БерезовскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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