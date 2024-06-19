https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954012135.html
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
великобритания
украина
россия
борис березовский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954011653_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b840559f710e4db00e613ae5252a98fd.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023 года. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.Также в начале июня МВД России объявило Сидельникова* в розыск. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html
https://ria.ru/20240618/goncharenko-1953616071.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954011653_117:0:2760:1982_1920x0_80_0_0_a391970369580a24cd7043c39639d90f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, россия, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Великобритания, Украина, Россия, Борис Березовский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов
Экс-главу партии "Либеральная Россия" Сидельникова внесли в список террористов