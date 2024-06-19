https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954012135.html

Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов

Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024

Экс-главу "Либеральной России" внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

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украина

россия

борис березовский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Национальная часть... Физические лица: Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения, город Москва", - говорится в перечне. Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023 года. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.Также в начале июня МВД России объявило Сидельникова* в розыск. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html

https://ria.ru/20240618/goncharenko-1953616071.html

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великобритания, украина, россия, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире