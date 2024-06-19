https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954003394.html
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 19.06.2024
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:15
2024-06-19T15:15
2024-06-19T15:25
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Организации... Грузинский национальный легион*", - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес Грузинский национальный легион в перечень экстремистов