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Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 19.06.2024
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15:15 19.06.2024 (обновлено: 15:25 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954003394.html
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 19.06.2024
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:15
2024-06-19T15:25
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Организации... Грузинский национальный легион*", - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес Грузинский национальный легион в перечень экстремистов

© AFP 2024 / Yuichi Yamazaki Нашивка военизированного формирования "Грузинский национальный легион"* (запрещенная в России террористическая организация)
Нашивка военизированного формирования Грузинский национальный легион* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AFP 2024 / Yuichi Yamazaki
Нашивка военизированного формирования "Грузинский национальный легион"* (запрещенная в России террористическая организация). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Организации... Грузинский национальный легион*", - говорится в перечне.
* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 09:07
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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