https://ria.ru/20240619/rosfinmonitoring-1954003394.html

Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов

Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 19.06.2024

Грузинский национальный легион* внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:15

2024-06-19T15:15

2024-06-19T15:25

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952787746_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f42a0d57afe80b0555f09dd37a227ec5.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг внес военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Организации... Грузинский национальный легион*", - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество