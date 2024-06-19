https://ria.ru/20240619/rieltory-1954002876.html
В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов
В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов - РИА Новости, 19.06.2024
В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов
Пресечена деятельность банды черных риелторов, с 2010 года завладевших более 60 квартирами в Москве на 250 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:13
2024-06-19T15:13
2024-06-19T15:25
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресечена деятельность банды черных риелторов, с 2010 года завладевших более 60 квартирами в Москве на 250 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности... Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем", - сказала она.По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов реализовали преступную схему по завладению квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц."Таким образом соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей", - рассказала Петренко. Подчеркивается, что в настоящее время задержаны организаторы и участники преступной группы."Для производства следственных действий в столичный СК доставлены более 40 лиц. Они проверяются на причастность к указанным преступлениям", - добавила официальный представитель СК РФ.
https://ria.ru/20230213/vladivostok-1851593522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Россия
В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов
СК: в Москве пресекли деятельность банды черных риелторов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресечена деятельность банды черных риелторов, с 2010 года завладевших более 60 квартирами в Москве на 250 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности... Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем", - сказала она.
По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов реализовали преступную схему по завладению квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц.
"Таким образом соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей", - рассказала Петренко. Подчеркивается, что в настоящее время задержаны организаторы и участники преступной группы.
"Для производства следственных действий в столичный СК доставлены более 40 лиц. Они проверяются на причастность к указанным преступлениям", - добавила официальный представитель СК РФ.