https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html

РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами

РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами - РИА Новости, 19.06.2024

РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами

Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:15

2024-06-19T03:15

2024-06-19T03:15

россия

денис буцаев

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" - ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства", - сказал Буцаев. Он отметил, что с помощью нового инструмента проанализировано уже около 520 полигонов и выявлено почти четыре тысячи нарушений. "То есть нейросеть уже в рабочем режиме", - добавил глава РЭО. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240607/musorosortirovka-1951376708.html

https://ria.ru/20240311/moskva-1932215391.html

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россия, денис буцаев, общество