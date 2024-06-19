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РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами - РИА Новости, 19.06.2024
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03:15 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами - РИА Новости, 19.06.2024
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:15
2024-06-19T03:15
россия
денис буцаев
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" - ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства", - сказал Буцаев. Он отметил, что с помощью нового инструмента проанализировано уже около 520 полигонов и выявлено почти четыре тысячи нарушений. "То есть нейросеть уже в рабочем режиме", - добавил глава РЭО. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240607/musorosortirovka-1951376708.html
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россия, денис буцаев, общество
Россия, Денис Буцаев, Общество
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами

Глава РЭО Буцаев: с помощью нейросети выявили почти четыре тысячи нарушений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМусорный полигон
Мусорный полигон - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мусорный полигон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев.
"Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" - ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства", - сказал Буцаев.
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Он отметил, что с помощью нового инструмента проанализировано уже около 520 полигонов и выявлено почти четыре тысячи нарушений.
"То есть нейросеть уже в рабочем режиме", - добавил глава РЭО.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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