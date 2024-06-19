https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами - РИА Новости, 19.06.2024
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:15
2024-06-19T03:15
2024-06-19T03:15
россия
денис буцаев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755378244_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_ec9b6d99f6c90ca9cbede8af8a3333fd.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" - ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства", - сказал Буцаев. Он отметил, что с помощью нового инструмента проанализировано уже около 520 полигонов и выявлено почти четыре тысячи нарушений. "То есть нейросеть уже в рабочем режиме", - добавил глава РЭО. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240607/musorosortirovka-1951376708.html
https://ria.ru/20240311/moskva-1932215391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755378244_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5731a8de202d891cc90ad6e037236604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис буцаев, общество
Россия, Денис Буцаев, Общество
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
Глава РЭО Буцаев: с помощью нейросети выявили почти четыре тысячи нарушений
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) создал нейросеть, которая следит за мусорными полигонами, с ее помощью уже выявлено почти четыре тысячи нарушений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев.
"Мы уже создали такую нейросеть. Более того, на ЦИПРе (конференции "Цифровая индустрия промышленной России" - ред.) текущего года получили премию за лучший программный продукт на основе искусственного интеллекта, который анализирует полигоны на предмет нарушений природоохранного законодательства", - сказал Буцаев.
Он отметил, что с помощью нового инструмента проанализировано уже около 520 полигонов и выявлено почти четыре тысячи нарушений.
"То есть нейросеть уже в рабочем режиме", - добавил глава РЭО.
"Мусорная" реформа началась в России
1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.