https://ria.ru/20240619/reb-1953837632.html

Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ

Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ - РИА Новости, 19.06.2024

Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ

Необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T01:02

2024-06-19T01:02

2024-06-19T01:08

безопасность

технологии

россия

алексей дюмин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. "Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение", — ответил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас надо особенно укреплять.

https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html

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безопасность, технологии, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф