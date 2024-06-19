https://ria.ru/20240619/reb-1953837632.html
Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ
Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ - РИА Новости, 19.06.2024
Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ
Необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T01:02
2024-06-19T01:02
2024-06-19T01:08
безопасность
технологии
россия
алексей дюмин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин. "Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение", — ответил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас надо особенно укреплять.
https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html
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безопасность, технологии, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Россия, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ
Дюмин заявил о необходимости наращивать развитие систем РЭБ
Помощник президента Дюмин призвал наращивать развитие систем РЭБ
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин.
"Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение", — ответил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас надо особенно укреплять.