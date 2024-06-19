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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.06.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:26
2024-06-19T13:26
2024-06-19T13:33
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Подчеркивается, что, предварительно, в результате обстрелов возгораний и прямых попаданий снарядов в жилые дома не зафиксировано. Также, по словам Гладкова, в Белгороде после отражения украинской атаки на территории одного частного домовладения посечена крыша гаража, еще в одном - повреждена кровля. Кроме того, в Белгородском районе в селе Новая Нелидовка обломок пробил кровлю частного жилого дома.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей