https://ria.ru/20240619/pvo-1953953885.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.06.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:26

2024-06-19T13:26

2024-06-19T13:33

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Подчеркивается, что, предварительно, в результате обстрелов возгораний и прямых попаданий снарядов в жилые дома не зафиксировано. Также, по словам Гладкова, в Белгороде после отражения украинской атаки на территории одного частного домовладения посечена крыша гаража, еще в одном - повреждена кровля. Кроме того, в Белгородском районе в селе Новая Нелидовка обломок пробил кровлю частного жилого дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность