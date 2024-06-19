https://ria.ru/20240619/putin-1954118314.html
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - РИА Новости, 19.06.2024
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:56
2024-06-19T22:56
2024-06-19T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949872312_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_49dc38195e942689021af5384a138955.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."С моей личной точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — отметил он.По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она потеряла четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.Главная проблема заключается в том, что Запад и киевский режим верят, что могут усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров."Я думаю, что это бред. Они в большой беде, и они должны заключить сделку сейчас", — резюмировал эксперт.Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949872312_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_11cbd15ee2a215e670ee06aa5668bbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
Миршаймер: предложенный Путиным мирный план сейчас лучший для Украины