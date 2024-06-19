https://ria.ru/20240619/putin-1954118314.html

"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - РИА Новости, 19.06.2024

"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:56

2024-06-19T22:56

2024-06-19T23:56

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."С моей личной точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — отметил он.По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она потеряла четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.Главная проблема заключается в том, что Запад и киевский режим верят, что могут усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров."Я думаю, что это бред. Они в большой беде, и они должны заключить сделку сейчас", — резюмировал эксперт.Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html

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