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"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 19.06.2024 (обновлено: 23:56 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1954118314.html
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина - РИА Новости, 19.06.2024
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина
Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:56
2024-06-19T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."С моей личной точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — отметил он.По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она потеряла четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.Главная проблема заключается в том, что Запад и киевский режим верят, что могут усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров."Я думаю, что это бред. Они в большой беде, и они должны заключить сделку сейчас", — резюмировал эксперт.Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html
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в мире, россия, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

Миршаймер: предложенный Путиным мирный план сейчас лучший для Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"С моей личной точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить", — отметил он.
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По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она потеряла четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.
Главная проблема заключается в том, что Запад и киевский режим верят, что могут усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров.
"Я думаю, что это бред. Они в большой беде, и они должны заключить сделку сейчас", — резюмировал эксперт.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон МиршаймерВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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