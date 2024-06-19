Посольство КНДР выразило удовлетворение итогами визита Путина
Посольство КНДР в России: Пхеньян доволен результатами визита Путина
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкКортеж президента России Владимира Путина в Пхеньяне
Кортеж президента России Владимира Путина в Пхеньяне
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пхеньян доволен результатами визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в среду временный поверенный в делах КНДР в России Ли Ён Зин.
"Буквально сегодня была историческая встреча, переговоры между руководителями наших стран. И по итогу этой встречи был рожден новый, мощный межгосударственный договор. Товарищ Ким Чен Ын объявил сегодня торжественный старт союзническим отношениям между двумя нашими странами и заверил, что правительство и партия КНДР при нынешней сложной международной обстановке будет еще больше укреплять стратегическую коммуникацию с РФ и будет неизменно, безусловно поддерживать все политические установки руководства России", - сказал Ли Ён Зин, выступая на мероприятии в посольстве КНДР.
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В среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры России и КНДР общались как в официальной, так и в неформальной обстановке.
"Мы очень рады тем успехам, которые были достигнуты во время нынешнего визита президента Путина в КНДР. Отношения между КНДР и Россией, которая выдержала суровые испытания, сегодня благодаря стратегической решимости и руководству лидеров двух стран устремлены в будущее со столетним планом", - добавил северокорейский дипломат.