https://ria.ru/20240619/putin-1954085639.html

Посольство КНДР выразило удовлетворение итогами визита Путина

Посольство КНДР выразило удовлетворение итогами визита Путина - РИА Новости, 19.06.2024

Посольство КНДР выразило удовлетворение итогами визита Путина

Пхеньян доволен результатами визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в среду временный поверенный в делах КНДР в России Ли Ён Зин. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:23

2024-06-19T19:23

2024-06-19T19:23

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пхеньян доволен результатами визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил в среду временный поверенный в делах КНДР в России Ли Ён Зин. "Буквально сегодня была историческая встреча, переговоры между руководителями наших стран. И по итогу этой встречи был рожден новый, мощный межгосударственный договор. Товарищ Ким Чен Ын объявил сегодня торжественный старт союзническим отношениям между двумя нашими странами и заверил, что правительство и партия КНДР при нынешней сложной международной обстановке будет еще больше укреплять стратегическую коммуникацию с РФ и будет неизменно, безусловно поддерживать все политические установки руководства России", - сказал Ли Ён Зин, выступая на мероприятии в посольстве КНДР. В среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры России и КНДР общались как в официальной, так и в неформальной обстановке. "Мы очень рады тем успехам, которые были достигнуты во время нынешнего визита президента Путина в КНДР. Отношения между КНДР и Россией, которая выдержала суровые испытания, сегодня благодаря стратегической решимости и руководству лидеров двух стран устремлены в будущее со столетним планом", - добавил северокорейский дипломат.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр