https://ria.ru/20240619/putin-1954078641.html

Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом

Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом - РИА Новости, 19.06.2024

Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом

Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет содействовать студенческим... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:55

2024-06-19T18:55

2024-06-19T18:55

россия

вьетнам

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946653816_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_75fae1ec954d8a6826817ed6755df111.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет содействовать студенческим обменам с Вьетнамом, запуску совместных академических проектов и программ. Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "В том числе продолжим подготовку вьетнамских граждан в российских вузах за счет федерального бюджета. Будем всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных академических проектов и программ", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, владимир путин, в мире