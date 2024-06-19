https://ria.ru/20240619/putin-1954078641.html
Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом
Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом - РИА Новости, 19.06.2024
Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом
Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет содействовать студенческим... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:55
2024-06-19T18:55
2024-06-19T18:55
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет содействовать студенческим обменам с Вьетнамом, запуску совместных академических проектов и программ. Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "В том числе продолжим подготовку вьетнамских граждан в российских вузах за счет федерального бюджета. Будем всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных академических проектов и программ", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html
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россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин пообещал содействовать студенческим обменам с Вьетнамом
Путин: Россия будет содействовать студенческим обменам с Вьетнамом