https://ria.ru/20240619/putin-1954076394.html
Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин
Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:42
2024-06-19T18:42
2024-06-19T18:51
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования.Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений", - говорится в тексте статьи.
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россия, вьетнам, украина, в мире, владимир путин
Россия, Вьетнам, Украина, В мире, Владимир Путин
Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин
Путин: РФ признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования.
Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
"Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений", - говорится в тексте статьи.