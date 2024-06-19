https://ria.ru/20240619/putin-1954076394.html

Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин

Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:42

2024-06-19T18:42

2024-06-19T18:51

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вьетнам

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования.Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html

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вьетнам

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россия, вьетнам, украина, в мире, владимир путин