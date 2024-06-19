https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html

Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме

Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024

Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:08

2024-06-19T18:08

2024-06-19T18:20

россия

вьетнам

в мире

владимир путин

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете.Российский президент заявил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240619/vetnam-1954064744.html

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вьетнам

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россия, вьетнам, в мире, владимир путин, москва