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Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
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18:08 19.06.2024 (обновлено: 18:20 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:08
2024-06-19T18:20
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете.Российский президент заявил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240619/vetnam-1954064744.html
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россия, вьетнам, в мире, владимир путин, москва
Россия, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Москва
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме

Владимир Путин: РФ работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете.
Российский президент заявил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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