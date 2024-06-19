https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:08
2024-06-19T18:08
2024-06-19T18:20
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете.Российский президент заявил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
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россия, вьетнам, в мире, владимир путин, москва
Россия, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Москва
Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме
Владимир Путин: РФ работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме