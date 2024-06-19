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Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии - РИА Новости, 19.06.2024
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13:45 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953959761.html
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии - РИА Новости, 19.06.2024
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии
Начинающийся в среду визит президента России Владимира Путина во Вьетнам способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, заявил в интервью вьетнамскому... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
в мире
вьетнам
россия
владимир путин
нгуен фу чонг
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БАНГКОК, 19 июн – РИА Новости. Начинающийся в среду визит президента России Владимира Путина во Вьетнам способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, заявил в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг. "Визит президента Путина способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, а также (верности – ред.) последовательной внешней политики, принятой на 13-м Национальном партийном съезде", - заявил он. По словам секретаря ЦК КПВ, визит, который проходит вскоре после начала нового срока полномочий президента Путина, демонстрирует высокую оценку Россией и ее лидером потенциала, положения и престижа Вьетнама после 40 лет проведения политики обновления. "Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений", - добавил Ле Хоай Чунг, слова которого приводит агентство. Он отметил также, что в ходе визита высшие руководители Вьетнама, президент Путин и высокопоставленная делегация России обсудят ситуацию в обеих странах и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как поддержание мира, сотрудничество и развитие, разрешение споров и внедрение важных (международно-правовых – ред.) рамок, таких как Декларация о поведении сторон в Восточном (Южно-Китайском – ред.) море, а также процесс создания Кодекса поведения в Восточном (Южно-Китайском) море. Стороны также разработают направления для развития всеобъемлющего партнерства на ближайшие годы, добавил Ле Хоай Чунг. "Учитывая традиционную дружбу двух стран, сильную поддержку (этой дружбы – ред.) нашими народами и достигнутые к настоящему времени (совместные – ред.) достижения, визит президента Путина является важным событием для развития двусторонних отношений, использования потенциала и преимуществ обеих сторон и определения новых направлений сотрудничества для реализации интересов обеих стран и достижения общих целей: приносить пользу народам двух стран и активно способствовать миру, сотрудничеству и развитию в (Азиатско-Тихоокеанском – ред.) регионе и во всем мире", - заявил секретарь ЦК КПВ.
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
https://ria.ru/20240617/vetnam-1953479666.html
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7 495 645-6601
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в мире, вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии

Секретарь ЦК КПВ: визит Путина во Вьетнам подтверждает позицию и престиж страны

© iStock.com / alxpinМавзолей Хо Ши Мина в городе Ханой
Мавзолей Хо Ши Мина в городе Ханой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / alxpin
Мавзолей Хо Ши Мина в городе Ханой. Архивное фото
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БАНГКОК, 19 июн – РИА Новости. Начинающийся в среду визит президента России Владимира Путина во Вьетнам способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, заявил в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг.
"Визит президента Путина способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, а также (верности – ред.) последовательной внешней политики, принятой на 13-м Национальном партийном съезде", - заявил он.
Старый квартал в Ханое - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина
18 июня, 19:21
По словам секретаря ЦК КПВ, визит, который проходит вскоре после начала нового срока полномочий президента Путина, демонстрирует высокую оценку Россией и ее лидером потенциала, положения и престижа Вьетнама после 40 лет проведения политики обновления.
"Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений", - добавил Ле Хоай Чунг, слова которого приводит агентство.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Переговоры Путина с премьером Вьетнама пройдут в формате рабочего завтрака
17 июня, 17:23
Он отметил также, что в ходе визита высшие руководители Вьетнама, президент Путин и высокопоставленная делегация России обсудят ситуацию в обеих странах и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как поддержание мира, сотрудничество и развитие, разрешение споров и внедрение важных (международно-правовых – ред.) рамок, таких как Декларация о поведении сторон в Восточном (Южно-Китайском – ред.) море, а также процесс создания Кодекса поведения в Восточном (Южно-Китайском) море.
Стороны также разработают направления для развития всеобъемлющего партнерства на ближайшие годы, добавил Ле Хоай Чунг.
"Учитывая традиционную дружбу двух стран, сильную поддержку (этой дружбы – ред.) нашими народами и достигнутые к настоящему времени (совместные – ред.) достижения, визит президента Путина является важным событием для развития двусторонних отношений, использования потенциала и преимуществ обеих сторон и определения новых направлений сотрудничества для реализации интересов обеих стран и достижения общих целей: приносить пользу народам двух стран и активно способствовать миру, сотрудничеству и развитию в (Азиатско-Тихоокеанском – ред.) регионе и во всем мире", - заявил секретарь ЦК КПВ.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:35
 
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