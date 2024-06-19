https://ria.ru/20240619/putin-1953959761.html

Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии

Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии - РИА Новости, 19.06.2024

Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии

Начинающийся в среду визит президента России Владимира Путина во Вьетнам способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, заявил в интервью вьетнамскому... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

в мире

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

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БАНГКОК, 19 июн – РИА Новости. Начинающийся в среду визит президента России Владимира Путина во Вьетнам способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, заявил в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг. "Визит президента Путина способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, а также (верности – ред.) последовательной внешней политики, принятой на 13-м Национальном партийном съезде", - заявил он. По словам секретаря ЦК КПВ, визит, который проходит вскоре после начала нового срока полномочий президента Путина, демонстрирует высокую оценку Россией и ее лидером потенциала, положения и престижа Вьетнама после 40 лет проведения политики обновления. "Это также демонстрирует уважение российского лидера к руководству КПВ и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений", - добавил Ле Хоай Чунг, слова которого приводит агентство. Он отметил также, что в ходе визита высшие руководители Вьетнама, президент Путин и высокопоставленная делегация России обсудят ситуацию в обеих странах и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как поддержание мира, сотрудничество и развитие, разрешение споров и внедрение важных (международно-правовых – ред.) рамок, таких как Декларация о поведении сторон в Восточном (Южно-Китайском – ред.) море, а также процесс создания Кодекса поведения в Восточном (Южно-Китайском) море. Стороны также разработают направления для развития всеобъемлющего партнерства на ближайшие годы, добавил Ле Хоай Чунг. "Учитывая традиционную дружбу двух стран, сильную поддержку (этой дружбы – ред.) нашими народами и достигнутые к настоящему времени (совместные – ред.) достижения, визит президента Путина является важным событием для развития двусторонних отношений, использования потенциала и преимуществ обеих сторон и определения новых направлений сотрудничества для реализации интересов обеих стран и достижения общих целей: приносить пользу народам двух стран и активно способствовать миру, сотрудничеству и развитию в (Азиатско-Тихоокеанском – ред.) регионе и во всем мире", - заявил секретарь ЦК КПВ.

https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html

https://ria.ru/20240617/vetnam-1953479666.html

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в мире, вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг