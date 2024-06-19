https://ria.ru/20240619/putin-1953943883.html
Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе
Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе - РИА Новости, 19.06.2024
Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе
Президент РФ Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:00
2024-06-19T13:00
2024-06-19T13:00
россия
ким чен ын
владимир путин
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе. "Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе", - сказал российский лидер по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.
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россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе
Путин: переговоры с Ким Чен Ыном помогут укреплению безопасности в регионе