https://ria.ru/20240619/putin-1953943883.html

Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе

Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе - РИА Новости, 19.06.2024

Путин уверен, что переговоры с Ким Чен Ыном укрепят безопасность в регионе

Президент РФ Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:00

2024-06-19T13:00

2024-06-19T13:00

россия

ким чен ын

владимир путин

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе. "Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе", - сказал российский лидер по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

https://ria.ru/20240619/putin-1953855766.html

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россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр