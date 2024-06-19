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Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом - РИА Новости, 19.06.2024
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12:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html
Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом
Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом - РИА Новости, 19.06.2024
Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом
Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:59
2024-06-19T12:59
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень. "Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу". "Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом

Путин: договор о партнерстве с КНДР является по-настоящему прорывным документом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.
"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
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Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу".
"Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.
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