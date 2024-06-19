Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом
Путин: договор о партнерстве с КНДР является по-настоящему прорывным документом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.
"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу".
"Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.