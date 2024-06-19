https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html

Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом

Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом - РИА Новости, 19.06.2024

Путин назвал договор о партнерстве с КНДР прорывным документом

Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:59

2024-06-19T12:59

2024-06-19T12:59

россия

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень. "Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу". "Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html

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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр