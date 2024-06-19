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КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
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12:56 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953942259.html
КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин
КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин
Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:56
2024-06-19T12:56
в мире
россия
корейский полуостров
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Категорически неприемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки", - подчеркнул Путин. "КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - добавил он. Путин заверил, что "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".
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в мире, россия, корейский полуостров, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, Корейский полуостров, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин

Путин: КНДР не несет ответственность за ухудшении обстановки в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Категорически неприемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки", - подчеркнул Путин. "КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - добавил он.
Путин заверил, что "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии совместного возложения венка к Монументу Освобождение в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын почтили память советских воинов-освободителей Кореи
Вчера, 12:52
 
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