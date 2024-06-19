https://ria.ru/20240619/putin-1953942259.html

КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин

КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

КНДР не несет ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил Путин

Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:56

2024-06-19T12:56

2024-06-19T12:56

в мире

россия

корейский полуостров

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Категорически неприемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки", - подчеркнул Путин. "КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - добавил он. Путин заверил, что "Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".

https://ria.ru/20240619/putin-1953940893.html

россия

корейский полуостров

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в мире, россия, корейский полуостров, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр